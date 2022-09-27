«Это не блеф»: Медведев назвал условия применения Россией ядерного оружия Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие в соответствии с военной доктриной

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале условия применения Россией ядерного оружия на фоне заявлений руководства ряда стран Запада. По его словам, РФ вправе применить ядерное оружие в строгом соответствии с основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. <...> Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф, — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что применение ядерного оружия возможно, если на РФ и союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений, а также при агрессии с использованием обычного оружия, если речь идет об угрозе существованию государства. В связи с этим Медведев отметил, что Россия сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей, включая Украину.

В то же время замглавы Совбеза предположил, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт даже в случае применения ядерного оружия против Украины, так как безопасность европейских столиц для Запада важнее, чем судьба Украины. Поставка же ей современных вооружений остается для Запада лишь бизнесом.

Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому проглотят использование любого оружия в текущем конфликте, — заключил Медведев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он. Блинкен добавил, что Вашингтон заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США на данный момент не видят никаких признаков намерения России применять ядерное оружие. В настоящее время нет оснований для изменения уровня готовности американских ядерных сил.