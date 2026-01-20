«Еще сопливый»: депутат о словах Федорова про массовое убийство военных РФ

Главе Министерства обороны Украины Михаилу Федорову стоит подумать о своей безопасности после заявления о цели убивать до 50 тыс. российских военных ежемесячно, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что представители украинской власти и президент страны Владимир Зеленский никогда не рассматривали вариант мирного завершения конфликта.

Их принудить к миру можно только силой. Это уже доказывает весь ход боевых действий СВО. А Федоров — он молодой еще, еще сопливый, и уже такие заявления делать. Как бы его самого не посчитали, он тоже об этом должен подумать. Зеленский — человек не в своем уме, и все его мечты, его больное воображение уже разошлись с реальностью. Посмотрите на его лицо. Такой персонаж Достоевского, идиот. Не в обиду «Идиоту» будет сказано. Вот доживает он, и этот молодой тоже. Но еще раз повторюсь, как бы его самого не посчитали, — объяснил Колесник.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Всемирный экономический форум в Давосе уже показал, что ситуация на Украине отошла на второй план, а перспективы страны и Зеленского выглядят катастрофическими. По его словам, американский лидер Дональд Трамп дает понять, что украинский конфликт должен решать не он, а европейские лидеры.