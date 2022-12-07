В Белоруссии введут смертную казнь за госизмену для чиновников и военных

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Власти Белоруссии намерены ввести смертную казнь по статье о государственной измене для должностных лиц и военнослужащих, следует из Telegram-канала пресс-службы Палаты представителей Национального собрания республики. Отмечается, что соответствующий законопроект был принят депутатами в первом чтении.

Предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, — говорится в сообщении.

Ранее глава Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что отменять мораторий на смертную казнь в стране нельзя. В ходе Всероссийского съезда судей он рассказал, что для этого потребуется принять новую Конституцию. Зорькин считает, что граждане РФ имеют право не быть приговоренными к высшей мере наказания.