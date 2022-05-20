«Для чего?»: Песков о возрождении «нормандского формата» Песков счёл нецелесообразным возрождение «нормандского формата»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нецелесообразным возрождение так называемого «нормандского формата» для установления мира на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, этот формат был сформирован для реализации Минских соглашений, а после прекращения их существования является бессмысленным.

Поскольку минские договорённости больше не существуют и они больше невозможны, поэтому [встает] вопрос — для чего [возрождать этот формат]? — сказал представитель Кремля.

Ранее источник в Москве назвал неактуальным призыв посла Украины в ФРГ Андрея Мельника возобновить «нормандский формат». По его словам, после российского признания ДНР и ЛНР механизмы «нормандского формата» и контактной группы по Украине неактуальны, а участвующие в них Германия и Франция поставляют оружие киевскому режиму, что отнюдь не способствует переговорам в этом формате.

6 июня 2014 года лидеры Украины, России, Германии и Франции провели первое совещание по вопросу прекращения огня на востоке Украины в так называемом нормандском формате. Позднее членами «нормандской четвёрки» были подписаны Минские соглашения — документ, основным требованием которого являлось прекращение огня в Донбассе. Поводом для спецоперации России на Украине стало именно невыполнение Киевом Минских соглашений: уже после начала операции нынешний президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашения «дипломатическим болотом» и несерьёзным документом, а также подчеркнул, что Украина не повторит подобной ошибки.