Депутаты Госдумы стали чаще голосовать за Доля голосов против упала ниже 2%

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Госдума стала чаще поддерживать законопроекты: согласно докладу Центра политической конъюнктуры России, по итогам весенней парламентской сессии доля голосов, отданных депутатами за принятие законопроектов, составила почти 76%. Против — всего лишь 1,4 %. По итогам осенней сессии 2021 года доля голосов, отданных за, была меньше — 61,9%. А вот доля голосов против прошлой осенью была 2,37%.

Самый большой рост поддержки законодательных инициатив эксперты зафиксировали у «Единой России». Осенью партия власти голосовала за в 63% случаев, теперь эта цифра достигла почти 80%, а против — всего 1%.

Вслед за парламентским большинством идут новички — партия «Новые люди». Более того, осенью доля голосов за у «Новых людей» была выше, чем у единороссов, и составляла 64,7%. По итогам весенней сессии «Новые люди» уверенно занимают второе место с 76,14%.

По подсчетам экспертов, чаще всех за голосует единоросс Алексей Канаев, избранный от Вологодской области. Он соглашался с законопроектами в 87,8% случаев голосования. Против, как и прежде, больше всего голосуют представители коммунистов. Тройка от КПРФ — Вячеслав Мархаев, Михаил Матвеев и Анастасия Удальцова — возглавляет рейтинг протестных депутатов.

Вместе с тем упало и число тех, кто предпочитал саботировать голосование или вовсе не появляться на заседаниях. Доля воздержавшихся составляет всего 0,8%. Рейтинг «уклонистов» возглавляет Дмитрий Саблин. Авторы исследования отмечают, что этот парламентарий ответственен за связи с парламентом Донецкой Народной Республики, а потому много времени проводит в Донбассе.

В список «уклонистов» попал и умерший 6 апреля Владимир Жириновский. Кроме того, как отмечают авторы доклада, вне рейтинга оказалась Валентина Терешкова, пропустившая по медицинским показаниям все пленарные заседания.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый парламент

Политические идентичности парламентских партий в эту сессию оказались отодвинуты на задний план. По словам Михаила Карягина, эксперта Центра политической конъюнктуры, если при рассмотрении итогов голосования «удалить» парламентскую принадлежность депутатов, различить их будет практически невозможно.

И парламентская оппозиция, и партия власти сейчас по очень многим вопросам имеют одну и ту же позицию, — рассказал в разговоре с NEWS.ru Карягин. — Но я думаю, что дальнейшего сближения и объединений не будет по той простой причине, что это не выгодно ни одному из политических акторов.

Исходя из этого, считает эксперт, на осенней сессии партии будут выдвигать новые инициативы и пытаться занять свои специфические ниши.

Скорее всего, всё это будет в рамках патриотической повестки, связанной со специальной военной операцией, но уже сейчас видно, как партии пытаются хотя бы чем-то отличаться друг от друга, — прогнозирует Карягин.

Политолог Сергей Марков предполагает, что сегодня депутаты просто голосуют в пользу более сильного, то есть в пользу партии власти, которая задает общий тренд.

Более сильная «Единая Россия», соответственно, в ее пользу сейчас идет консолидация, но это временная заморозка, только на период специальной военной операции, — поделился своим предположением с NEWS.ru Марков. — А когда военная операция завершится, в зависимости оттого, каким будет ее итог, будет и какое-то новое распределение, партии вернутся к своим позициям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодняшняя консолидация, по мнению политолога профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова, говорит о том, что депутаты рассматривают ситуацию как динамическую. Это своего рода голосование на будущее.

Они ожидают, что действующая власть сохранится, и стремятся продемонстрировать большую лояльность, — предположил в разговоре с NEWS.ru Голосов.

Возникновение же критиков внутри парламента, по мнению Голосова, сегодня вряд ли возможно.

В нынешнем составе депутаты подбирались по принципу лояльности, и, в случае изменения ситуации внутри России, они на это отреагируют в последнюю очередь. Сначала отреагируют все, вплоть до правительственных чиновников, и только потом депутаты. Госдума подбиралась для того, чтобы осуществлять выборы по партийным спискам и принимать спущенные сверху законопроекты. Это две основные функции, которые выполняют политические партии в России, — заключил политолог.

Михаил Карягин также исключил возможность возникновения радикальных критиков внутри парламента даже в том случае, если военная операция затянется. «Несистемные движения», по его словам, могут возникнуть в оппозиции, которая занимает пограничную зону, например в «Яблоке».