Депутат Журавлев: назначение Дюмина усилит роль Госсовета в органах власти

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Дюмин

Назначение бывшего тульского губернатора Александра Дюмина секретарем Госсовета позволит придать дополнительный стимул координации между регионами, ради чего и задумывался Госсовет, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. По его мнению, новый президентский помощник с его энергией и целеустремленностью вдохнет новую жизнь в это собрание, которое официально внесено в Конституцию как официальный орган.

Назначение туда бывшего тульского губернатора Дюмина, безусловно, еще раз подчеркивает внимание, с которым к Госсовету относятся в высших эшелонах власти. Новый президентский помощник с его энергией и целеустремленностью, насколько я понимаю, непременно вдохнет новую жизнь в это собрание, придаст его существованию новый смысл. Это почти наверняка должно придать дополнительный стимул координации между регионами – по идее, ради этого Госсовет когда-то и задумывался, - подчеркнул Журавлев.

Ранее президент России подписал указ о назначении секретарем Государственного совета Российской Федерации Алексея Дюмина. До этого он получил должность помощника главы государства в обновленном составе правительства. Политолог Сергей Марков предположил, что это назначение может быть подтверждением того, что Дюмин станет будущим президентом страны по выбору нынешнего главы государства Владимира Путина.