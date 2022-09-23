Депутат Госдумы заявила о планах работать медсестрой в военном госпитале Депутат Стенякина заявила о планах работать медсестрой в военном госпитале Ростовской области

Фото: vk.com/stenyakinae

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина записалась на курсы сестринского дела и собирается по их окончании устроиться на работу в военный госпиталь, сообщает «Радио 1». Парламентарий рассказала, что после того как она сообщила о своем намерении в своем Telegram-канале, она получила множество откликов от российских девушек, которые также записались на курсы медицинских сестер.

На территории Ростовской области есть несколько военных госпиталей, куда постоянно привозят раненых. И естественно, нагрузка на медицинский персонал выросла в разы. Поэтому я сейчас записалась на курсы младшей медицинской сестры по уходу за больными. Нашла курсы, которые дадут мне удостоверение государственного образца, после чего я смогу пойти помогать в военные госпитали, — подчеркнула Стенякина.

Обучение на курсах у депутата продлится от одного до двух месяцев. Практику она планирует проходить непосредственно в лечебном учреждении.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина ранее заявила, что в России не возникнет дефицита врачей из-за мобилизации. По ее словам, около трех тысяч медицинских работников подлежат мобилизации, но на передовую поедут именно профессионалы, которые окончили военно-медицинский факультет. Также депутат уточнила, что российские врачи сегодня также помогают жителям Донбасса.