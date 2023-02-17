Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о кадровом голоде в авиации ВСУ Командир авиагруппы «Вагнера» «Горец»: Украина за время СВО потеряла почти всех опытных пилотов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украина за время проведения специальной военной операции лишилась почти всех опытных пилотов, заявил командир авиагруппы «Вагнера» с позывным «Горец». По его словам, сейчас в украинских воздушных силах в основном «инстаграмная молодежь» (Instagram — деятельность в РФ запрещена), не имеющая необходимых знаний, передает РИА Новости.

Большие потери были в авиации у противника, и в основном сейчас инстаграмная молодежь. Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится, — сказал «Горец».

По словам бойца, опыт в авиации нарабатывается только со временем в различных боевых действиях. «Горец» отметил, что многое его сослуживцы прошли разные «горячие точки», поэтому обладают необходимой техникой выполнения полетов и знаниями.