Беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью около 11:30 мск, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что дрон ликвидировали дежурными средствами ПВО.

31 октября около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — указано в сообщении.

Утром 31 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что минувшей ночью танк ВСУ обстрелял Брянскую область. По информации канала, мирные жители не пострадали, разрушений нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Канал уточнил, что обстрелу подверглось село Случовск, которое располагается примерно в одном километре от границы с Украиной. По населенному пункту было выпущено два снаряда калибра 125 мм.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с начала спецоперации регион подвергался обстрелам со стороны Украины 1273 раза. В результате было разрушено 37 жилых домов и еще сотни различных зданий получили повреждения. В их числе школы, детские сады, магазины, промышленные объекты и хозяйственные постройки.