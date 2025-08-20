Авантюризм Макрона по Украине вызвал разногласия между США и Францией Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона по Украине

Конфронтационная позиция французского лидера Эммануэля Макрона по украинскому вопросу не получает поддержки со стороны американской администрации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, которая транслируется на сайте ведомства. По словам министра, Вашингтон демонстрирует более глубокий подход к пониманию причин текущего кризиса.

Мы наблюдаем все более четкое понимание нашими партнерами в США необходимости устранить первопричины кризиса, а не пытаться поддерживать тех, кто выбрасывает красивый лозунг о немедленном прекращении огня и при этом говорит, что прекращение огня не будет означать продолжение накачивания Украины оружием. Именно такое заявление не так давно сделал президент Франции Макрон, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что подход Парижа противоречит стратегической линии Вашингтона. Лавров назвал позитивным тот факт, что «эта абсолютно авантюрная позиция» в поддержку дальнейшего противостояния России не находит понимания у Белого дома. Администрация президента США Дональда Трампа хочет глубже вникнуть в проблему и помочь устранению первопричин конфликта, отметил глава МИД России.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Эммануэль Макрон, заявляя об угрозе со стороны России, сам поставляет оружие Вооруженным силам Украины, что делает его лицемерным. Парламентарий напомнил о длительной истории добрососедских отношений между Францией и РФ, которые сейчас оказались под угрозой из-за деструктивной позиции Парижа.