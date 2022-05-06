АПЭК назвало губернаторов с «просевшим» рейтингом

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Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) назвало губернаторов со снизившимся рейтингом. В апреле больше всего свои позиции утратили глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Красноярского края Александр Усс, главы Липецкой и Новосибирской областей Игорь Артамонов и Андрей Травников, сообщают «Известия».

Топ губернаторов с самым сильным влиянием возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Поднялся на две позиции — с 6-го на 4-е место — в рейтинге глава Татарстана Рустам Минниханов. По мнению аналитиков, это произошло после визита чиновника в Туркменистан, где с ним встретился глава республики Сердар Бердымухамедов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс опустился с 17-го на 26-е место в рейтинге влияния. Причиной стали серьёзные природные пожары в регионе и обострение экологических проблем.

Глава Новосибирской области опустился в рейтинге сразу на пять позиций — с 26-го на 31-е место. Руководитель Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов — с 40-го на 45-е место, глава Севастополя Михаил Развожаев — с 44-го на 49-е место.

После появления в СМИ информации о планируемой отмене прямых губернаторских выборов внимание оказалось приковано к будущему российской избирательной системы. NEWS.ru пытался разобраться в причинах появления в информационном поле разной информации об одном и том же событии.