Поставил ли Путин точку в вопросе губернаторских выборов? Возможная отмена выборов вытеснила другие темы из повестки дня

После появления в СМИ информации о планируемой отмене прямых губернаторских выборов внимание оказалось приковано к будущему российской избирательной системы. Однако президент Владимир Путин так и не затронул тему выборов на встрече с Советом законодателей, где, как ожидали журналисты, должно было прозвучать окончательное решение Кремля на этот счёт. NEWS.ru пытался разобраться в причинах появления в информационном поле разной информации об одном и том же событии.

Незадолго до начала трансляции выступления президента на Совете законодателей начали появляться публикации с цитатами главы государства. Петербургский политолог Екатерина Колесникова, например, в своём Telegram-канале написала, что президент «предупредил всех о недопустимости популизма во время избирательной компании, призвал не раскачивать лодку».

Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живёт страна, — привела она цитату Путина.

kremlin.ru

Однако, когда началась трансляция с выступлением главы государства (было указано, что это прямой эфир), выяснилось, что таких слов Путин не произносил. Он вообще не затрагивал тему предстоящих выборов. Цитата, как оказалось, была взята из прошлогоднего выступления президента на том же Совете законодателей. При этом цитата попала в СМИ как актуальная.

Отсутствие заявления, впрочем, тоже может быть воспринято как решение сохранить выборы. Так, например, восприняла это депутат Госдумы Мария Бутина. Она написала, что президент «решил оставить» выборы «и это правильно».

Повышенное внимание к этой теме обусловлено появившейся в СМИ информацией, что выборы планируется отменить. Об этом, в частности, писал РБК со ссылкой на три анонимных источника. Аналогичные сведения получили и журналисты «Коммерсанта». По данным изданий, именно на встрече с законодателями 27 апреля Путин должен был выразить своё отношение к этому вопросу.

Иногда бывают «тепловые ракеты», — прокомментировал NEWS.ru происходящее источник, близкий к Кремлю, указывая на проверку реакции общества на подобные инициативы.

Собеседник рассказал, что предложение отменить выборы действительно звучит, однако те, кто пытается добиться такого сценария, просят «дать команду сверху».

Им отвечают: «Нет, вы скажите, что не справляетесь, и попросите для вас сделать исключение, но вы будете струсившими», — добавил он.

Ещё до выступления Владимира Путина в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля написали, что отмена прямых губернаторских выборов не обсуждается во власти. В то же время 26 апреля лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что в партии обсуждают этот вопрос и намерены определиться с дальнейшими действиями «в ближайшие пару дней».

Эксперт по внутренней политике Центра политической конъюнктуры Павел Салин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что обсуждение возможной отмены выборов отвлекает внимание политического класса и части политически активных граждан от ситуации на Украине. Как отметил политолог, когда власть молчит о планах по выборам, «в элите зарождаются сомнения, бывает ли дым без огня». По словам Салина, повестку разбавляли и другие новости, например о Владимире Жириновском. 25 марта СМИ сообщили о смерти лидера ЛДПР, но информацию сразу же опровергли в партии. О реальном его уходе из жизни стало известно только через 12 дней, 6 апреля.

Сразу началось обсуждение о будущем ЛДПР и так далее, — напомнил политолог, отметив, что история с Жириновским оказалась недолговечной.

kremlin.ru

Салин добавил, что ближе к выборам действительно может начаться борьба сторонников их отмены с теми, кто настаивает на проведении голосования. Однако сейчас, по мнению эксперта, «решение принимать никто не готов, потому что непонятно, какие будут общественные настроения».

Впервые о возможной отмене выборов заговорили ещё в начале марта. «Медуза» (юрлицо SIA «Medusa Project» признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) со ссылкой на источники, близкие к руководству «Единой России» и администрации президента, писала, что об отмене или переносе выборов «задумались в Кремле». Позднее об этом написал и «Коммерсант». По информации газеты, власти собирались «рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов» в ряде регионов, где об этом попросили губернаторы. Собеседники журналистов в администрации президента допускали, что местным властям позволят менять местное законодательство, чтобы проводить выборы через местные парламенты.

При этом источник NEWS.ru в администрации президента а начале марта говорил, что полностью отменять избирательную кампанию не планируется. В то же время он не исключал, что голосование могут перенести на другую дату. На тот момент многие политические силы, которые начинали готовиться к выборам ещё с 2021 года, приостановили работу в этом направлении. В Москве исключение составляли только мэрия и «Единая Россия».

После появления слухов об отмене прямых выборов губернаторов некоторые кандидаты публично заявили, что готовы к прямым выборам. Например, об этом говорили калининградский губернатор Антон Алиханов и врио главы Калужской области Александр Авдеев.

Прямые губернаторские выборы в России уже отменялись. Такое решение принимал Владимир Путин в начале своего второго срока, в 2004 году. Это произошло сразу после теракта в Беслане, и глава государства объяснил изменение необходимостью усилить власть для борьбы с терроризмом. Жители регионов снова начали напрямую выбирать глав своих субъектов только восемь лет спустя по решению Дмитрия Медведева. Он говорил, что глава региона «должен быть подотчётен народу, который живёт на соответствующей территории, а эта связь в какой-то момент стала рассыпаться».