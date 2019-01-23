Замёрзший Ниагарский водопад поразил туристов

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Морозы на северо-востоке Соединённых Штатов Америки привели к частичному обледенению самого мощного в Северной Америке Ниагарского водопада. На регион обрушился снежный шторм, который стал причиной необычного природного явления. 22 января температура на границе Канады и США опускалась до минус 20 градусов по Цельсию.

Туристы решили воспользоваться уникальной возможностью сделать редкие фотографии воды, покрытой коркой люда. Сотни людей прибывают в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио. Многие отмечают, что пейзаж напоминает дворец Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».

По данным синоптиков, морозная погода сохранится в регионе как минимум две недели, информирует «Профиль».

Niagara Falls freezes over with mesmerising results | The Independent https://t.co/9EYe1UWGUj — マリエ (@CavaChat) 23 января 2019 г.

Subzero temperatures turn Niagara Falls into stunning 'winter wonderland' pic.twitter.com/6A4djsqA6l — The Independent (@Independent) 23 января 2019 г.

Погода на севере и северо-востоке США намекает, что коррекция цен на нефть подошла к завершению не только по формальным техническим, но и по фундаментальным признакам. Сложившаяся ситуация должна поддержать российский рубль, писал News.ru.