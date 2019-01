Замёрзший Ниагарский водопад поразил туристов

Морозы на северо-востоке Соединённых Штатов Америки привели к частичному обледенению самого мощного в Северной Америке Ниагарского водопада. На регион обрушился снежный шторм, который стал причиной необычного природного явления. 22 января температура на границе Канады и США опускалась до минус 20 градусов по Цельсию.

Туристы решили воспользоваться уникальной возможностью сделать редкие фотографии воды, покрытой коркой люда. Сотни людей прибывают в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио. Многие отмечают, что пейзаж напоминает дворец Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».

По данным синоптиков, морозная погода сохранится в регионе как минимум две недели, информирует «Профиль».

Niagara Falls freezes over with mesmerising results | The Independent https://t.co/9EYe1UWGUj