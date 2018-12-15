Украинский боксер Усик ответил националистам

https://news.ru/storage/news/137cec2b33c12d7dec2f5db5c2c2abab/6d07354d-f771-4d58-a169-91e9c7e76a00_850.jpg Сергей Лантюхов/ News.ru

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик прокомментировал агрессивные высказывания радикалов, которые последовали в ответ на его слова о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.

«Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого», — цитирует Усика Центр информации УПЦ.

Ранее в эфире телеканала «112 Украина» журналисты спросили у боксёра, что он будет делать, если радикалы «пойдут захватывать лавру и проявлять насилие к монахам». Он пообещал встать на сторону монахов, после чего на него посыпались агрессивные комментарии.

11 декабря Александр Усик признался, что готов провести бой против непобеждённого американского боксёра Андре Уорда. Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев называл украинца номером один в мире и заявил, что бой с ним станет для него последним в карьере, сообщал News.ru.