https://static.news.ru/photo/653c5286-5018-11e9-88ee-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Покинувший Украину пятый глава государства Пётр Порошенко в поисках защиты от уголовных дел обратился к американским лоббистским компаниям. В частности, в Стамбуле объектом его внимания стал BGR group.

На такой шаг Порошенко решился в связи с изменением на Украине ситуации вокруг уголовных дел, к которым он имеет отношение. В окружении бывшего президента опасаются, что преследование политика может иметь губительные для него последствия, сообщают « Вести Украина » со ссылкой на источники.

У него хорошо понимают, что всё, происходящее в ГБР (Государственное бюро расследований — Ред.), достаточно серьёзно, и намерены защищаться от атак. Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста, — цитирует издание свой источник.

В настоящее время против Порошенко и части его окружения открыто 13 уголовных производств.

Ранее News.ru сообщал, что политолог Михаил Погребинский выразил сомнения в возможном возвращении на родину Петра Порошенко. По его словам, пятый глава Украины не напрасно обналичивал доллары перед отъездом за рубеж. Погребинский выразил надежду, что нынешний руководитель страны Владимир Зеленский действительно приступит к наказанию коррупционеров. Однако вряд ли в числе понёсших наказание фигурантов подобных дел окажется Порошенко, заявил политолог.