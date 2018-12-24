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Трамп: жду демократов в полном одиночестве

Дональд Трамп Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп сообщил, что находится в Белом доме в полном одиночестве, так как ждёт представителей Демократической партии, чтобы обсудить безопасность на границе.

«Я совсем один (бедный я!) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и пойдут на сделку о жизненно необходимой безопасности границ», — написал он на своей странице в Twitter.

Трамп намерен обсудить с демократами ситуацию с финансированием мер по обеспечению безопасности на границах США.

Республиканцы и демократы не смогли согласовать бюджет, в результате чего девять федеральных ведомств страны остались без финансирования. Причиной споров стал пункт бюджета о выделении $5 млрд на приграничную стену на юге США.

Ранее News.ru писал, что Трамп назвал Федеральную резервную систему страны единственной проблемой американской экономики и обвинил её в отсутствии чувства рынка. Заявление президента США появилось на фоне новостей о том, что фьючерсы на основные фондовые индексы Соединённых Штатов 24 декабря торгуются в «красной зоне» из-за приостановки работы ряда федеральных ведомств страны.


#дональдтрамп #сша #БЕЛЫЙДОМ #граница #демократы
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