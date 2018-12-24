Трамп: жду демократов в полном одиночестве

https://news.ru/storage/news/e6de2ae85cb11b5bebe75b867fa7453d/9f689524-389b-4c6c-aa3b-d2c7909f8c52_850.jpg Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что находится в Белом доме в полном одиночестве, так как ждёт представителей Демократической партии, чтобы обсудить безопасность на границе.

«Я совсем один (бедный я!) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и пойдут на сделку о жизненно необходимой безопасности границ», — написал он на своей странице в Twitter.

Трамп намерен обсудить с демократами ситуацию с финансированием мер по обеспечению безопасности на границах США.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

Республиканцы и демократы не смогли согласовать бюджет, в результате чего девять федеральных ведомств страны остались без финансирования. Причиной споров стал пункт бюджета о выделении $5 млрд на приграничную стену на юге США.

Ранее News.ru писал, что Трамп назвал Федеральную резервную систему страны единственной проблемой американской экономики и обвинил её в отсутствии чувства рынка. Заявление президента США появилось на фоне новостей о том, что фьючерсы на основные фондовые индексы Соединённых Штатов 24 декабря торгуются в «красной зоне» из-за приостановки работы ряда федеральных ведомств страны.