Трамп: жду демократов в полном одиночестве

Президент США Дональд Трамп сообщил, что находится в Белом доме в полном одиночестве, так как ждёт представителей Демократической партии, чтобы обсудить безопасность на границе.

Трамп намерен обсудить с демократами ситуацию с финансированием мер по обеспечению безопасности на границах США.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!