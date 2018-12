Трамп поздравил «фейковые СМИ» с Рождеством

Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с наступившим Рождеством. Тёплые пожелания глава Белого дома адресовал в том числе и средствам массовой информации, которые, по его мнению, публикуют недостоверные новости.

«Я надеюсь, что все, включая фейковые СМИ, хорошо проводят Рождество! В нашей стране всё хорошо. Мы защищаем наши границы, заключаем прекрасные новые торговые соглашения, возвращаем домой наших военных. В конечном итоге мы сделаем Америку первой. Счастливого Рождества!», — написал Трамп в своём Twitter-аккаунте.

I hope everyone, even the Fake News Media, is having a great Christmas! Our Country is doing very well. We are securing our Borders, making great new Trade Deals, and bringing our Troops Back Home. We are finally putting America First. MERRY CHRISTMAS! #MAGA