Трамп обвинил СМИ в попытках принизить его достижения

Президент США Дональд Трамп обвинил средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации.
«Фейковые новостные СМИ будут сознательно лгать и принижать достижения , чтобы впечатляющий успех администрации и я лично выглядели как можно хуже», — написал Трамп в Twitter.
Несмотря на достойные экономические показатели в стране, «нечестные СМИ никогда еще не были настолько лживы по отношению ко мне и моему президентству», добавил Дональд Трамп. Он также призвал вернуть честность в журналистику.
...The Fake News will knowingly lie and demean in order make the tremendous success of the Trump Administration, and me, look as bad as possible. They use non-existent sources & write stories that are total fiction. Our Country is doing so well, yet this is a sad day in America!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2019 г.
Американский лидер отметил, что «фейковые СМИ» являются настоящей оппозиционной партией в США, которые можно сравнить только с врагами.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал сделать стену на границе с Мексикой малозаметной. Он заявил, что стена на границе с Мексикой будет мало бросаться в глаза. Повторил, что материалом для её строительства станет сталь, а не бетон.