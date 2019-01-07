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Трамп обвинил СМИ в попытках принизить его достижения

Дональд Трамп Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп обвинил средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации.

«Фейковые новостные СМИ будут сознательно лгать и принижать достижения , чтобы впечатляющий успех администрации и я лично выглядели как можно хуже», — написал Трамп в Twitter.

Несмотря на достойные экономические показатели в стране, «нечестные СМИ никогда еще не были настолько лживы по отношению ко мне и моему президентству», добавил Дональд Трамп. Он также призвал вернуть честность в журналистику.

Американский лидер отметил, что «фейковые СМИ» являются настоящей оппозиционной партией в США, которые можно сравнить только с врагами.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал сделать стену на границе с Мексикой малозаметной. Он заявил, что стена на границе с Мексикой будет мало бросаться в глаза. Повторил, что материалом для её строительства станет сталь, а не бетон.


#дональдтрамп #сша #СМИ
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