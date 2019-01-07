Трамп обвинил СМИ в попытках принизить его достижения

https://news.ru/storage/news/3a4ea500380ce9107d149583b5dd1640/436dc31b-c562-4fce-8762-4520cc41bf86_850.jpg Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации.

«Фейковые новостные СМИ будут сознательно лгать и принижать достижения , чтобы впечатляющий успех администрации и я лично выглядели как можно хуже», — написал Трамп в Twitter.

Несмотря на достойные экономические показатели в стране, «нечестные СМИ никогда еще не были настолько лживы по отношению ко мне и моему президентству», добавил Дональд Трамп. Он также призвал вернуть честность в журналистику.

...The Fake News will knowingly lie and demean in order make the tremendous success of the Trump Administration, and me, look as bad as possible. They use non-existent sources & write stories that are total fiction. Our Country is doing so well, yet this is a sad day in America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2019 г.

Американский лидер отметил, что «фейковые СМИ» являются настоящей оппозиционной партией в США, которые можно сравнить только с врагами.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал сделать стену на границе с Мексикой малозаметной. Он заявил, что стена на границе с Мексикой будет мало бросаться в глаза. Повторил, что материалом для её строительства станет сталь, а не бетон.