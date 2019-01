Трамп обвинил СМИ в попытках принизить его достижения

Президент США Дональд Трамп обвинил средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации.

Несмотря на достойные экономические показатели в стране, «нечестные СМИ никогда еще не были настолько лживы по отношению ко мне и моему президентству», добавил Дональд Трамп. Он также призвал вернуть честность в журналистику.

...The Fake News will knowingly lie and demean in order make the tremendous success of the Trump Administration, and me, look as bad as possible. They use non-existent sources & write stories that are total fiction. Our Country is doing so well, yet this is a sad day in America!