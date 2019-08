Как заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, он и лидер КНДР Ким Чен Ын вообще «не обсуждали ракеты малой дальности, когда пожимали друг другу руки».

Он отметил, что у Ким Чен Ына есть видение большого будущего для Северной Кореи, но подчеркнул, что осуществить задуманное могут помочь лишь США и их президент.

По информации Трампа, в общей сложности КНДР осуществила три запуска ракет.

.....Chairman Kim does not want to disappoint me with a violation of trust, there is far too much for North Korea to gain - the potential as a Country, under Kim Jong Un’s leadership, is unlimited. Also, there is far too much to lose. I may be wrong, but I believe that......

....Chariman Kim has a great and beautiful vision for his country, and only the United States, with me as President, can make that vision come true. He will do the right thing because he is far too smart not to, and he does not want to disappoint his friend, President Trump!