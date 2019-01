Россия наладила финансовую дисциплину в НАТО

Политика американского лидера Дональда Трампа привела к увеличению военных бюджетов стран — членов НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его подсчётам, государства повысили ассигнования на нужды обороны почти на $100 млрд. В интервью Fox News госсекретарь не уточнил, за какой период удалось собрать такую сумму.

В ноябре прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военному блоку не удалось изыскать $100 млрд в связи с тем, что не все участники альянса увеличили военные бюджеты до 2% ВВП. По его данным, благодаря некоторому улучшению финансовой дисциплины у альянса получилось дополнительно найти около $41 млрд.

Тем не менее Помпео считает, что администрация Трампа «сделала для НАТО больше, чем все предыдущие администрации США, вместе взятые». По этой причине глава Госдепа выступил с критикой в адрес законопроекта, который позволяет Конгрессу заблокировать финансирование выхода Штатов из Североатлантического альянса. Его приняли 23 января подавляющим большинством голосов членов палаты представителей Соединенных Штатов. Помпео отметил, что американский лидер осознаёт, что США «не могут действовать в одиночку» и они нуждаются в союзниках.

Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес НАТО. Еще до прихода в Белый дом он неоднократно говорил, что собирается требовать от союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. Он считает, что США несут слишком большое финансовое бремя в военно-политическом блоке. После вступления в главную государственную должность республиканец продолжил выражать недовольство уровнем ассигнований стран — членов НАТО на нужды вооружённых сил, при этом угрожая уменьшить вклад Вашингтона в развитие военной инфраструктуры в Европе.

dvidshub.net

После терактов в сентябре 2001 года в Североатлантическом альянсе была установлена обязательная минимальная планка расходов на оборону, которая составляет 2% ВВП. На тот момент, когда она начала действовать, данному критерию соответствовали всего пять из 26 государств: США, Великобритания, Франция, Турция и Греция. В 2000-е годы положение дел кардинально не изменилось. Более того, европейские члены НАТО взяли курс на сокращение военных бюджетов. Игнорировали требования альянса даже недавно вступившие в него страны: Венгрия, Польша, Чехия, Румыния, Литва, Болгария, Эстония, Словакия, Латвия и Словения. Это стало причиной того, что в период с 2001 по 2013 года доля Штатов в совокупных расходах стран НАТО на оборону поднялась на 12% и составила 75%.

Комментируя нежелание стран — членов НАТО соответствовать нормам организации, в 2013 году заместитель генсека альянса Александр Вершбоу выступил с критикой в адрес европейских государств и обвинил их в паразитировании на финансовых возможностях более крупных участников.

О необходимости всё-таки достичь планки в 2% ВВП вновь активно заговорили в связи с обострением отношений с Россией из-за украинского кризиса. В 2014 году финансовой дисциплины НАТО придерживались только четыре страны: США, Великобритания, Греция и Эстония. Через три года ситуация несколько изменилась в лучшую сторону. Согласно ежегодному отчёту альянса, в 2017 году пять членов организации тратили на военные нужны свыше 2% ВВП — к вышеназванным государствам добавилась Польша.

В конце прошлого года Столтенберг сообщил, что нужного уровня достигли девять государств. По его словам, большинство стран — членов военного блока стремятся достигнуть отметки в 2% ВВП «в течение десятилетия».

Между тем летом 2018-го по завершении двухдневного саммита НАТО Трамп отметил, что собирается добиваться повышения уровня расходов на оборону до 4% ВВП. Кроме того, американский лидер выразил возмущение поведением ФРГ.

....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%!