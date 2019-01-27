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США потребовали поставлять газ в Европу через Украину

Nord Stream 2/Axel Schmidt

в мире [ версия для печати ]

Соединённые Штаты Америки снова потребовали от Европейского союза и Германии остановить проект строительства газопровода «Северный поток — 2» и обеспечить бесперебойные поставки газа через украинскую территорию.

«Мы подтверждаем наше требование», — заявили изданию Handelsblatt в Белом доме. 

В Белом доме подчеркнули, что Европа должна принять меры, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность и гарантировать бесперебойные поставки газа через Украину.

Собеседник газеты отметил, что письма с угрозами санкций, которые разослал германским компаниям посол США в ФРГ Ричард Гренелл, «не были предусмотрены для сведения общественности».

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Министерство иностранных дел Германии назвало угрозы посла США Ричарда Гренелла в адрес немецких участников проекта «Северный поток — 2» очередной провокацией.

Как писал News.ru, заместитель главы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази подверг жёсткой критике выступление американского посла Ричарда Гренелла. Он напомнил, что возможные санкции будут противоречить международному праву.


#сша #германия #украина #ГАЗ #европа
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