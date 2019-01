США готовы применить ответные меры к режиму Мадуро

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти применят ответные меры, если будет насилие и запугивание в отношении сотрудников американской дипломатической миссии или главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2