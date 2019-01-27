США готовы применить ответные меры к режиму Мадуро

https://news.ru/storage/news/9f89d96eca93c7e7d4bafa92a3c14a2c/a3e02095-d908-4250-851a-f1d62a4b536a_850.jpg Liu Jie/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти применят ответные меры, если будет насилие и запугивание в отношении сотрудников американской дипломатической миссии или главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Любое насилие и запугивание в отношении американского дипломатического персонала, демократического лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо или самой Национальной ассамблеи представляет собой серьёзное посягательство на верховенство закона и приведёт к значительным ответным мерам», — написал Болтон в Twitter.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 27 января 2019 г.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро. Несколько европейских стран заявили, что поддержат кандидатуру предводителя республиканской оппозиции Хуана Гуайдо, если в стране не будут объявлены выборы главы Венесуэлы.

Как писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что с помощью дипломатии его страна преподала урок США в их попытке осуществить государственный переворот в республике. Мадуро также поблагодарил Российскую Федерацию и КНР за поддержку.