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США готовы применить ответные меры к режиму Мадуро

Liu Jie/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти применят ответные меры, если будет насилие и запугивание в отношении сотрудников американской дипломатической миссии или главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Любое насилие и запугивание в отношении американского дипломатического персонала, демократического лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо или самой Национальной ассамблеи представляет собой серьёзное посягательство на верховенство закона и приведёт к значительным ответным мерам», — написал Болтон в Twitter.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро. Несколько европейских стран заявили, что поддержат кандидатуру предводителя республиканской оппозиции Хуана Гуайдо, если в стране не будут объявлены выборы главы Венесуэлы.

Как писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что с помощью дипломатии его страна преподала урок США в их попытке осуществить государственный переворот в республике. Мадуро также поблагодарил Российскую Федерацию и КНР за поддержку.


#сша #венесуэла #николасмадуро #ДжонБолтон
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