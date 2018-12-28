Президент Косово подписал закон о создании армии

https://news.ru/storage/news/f8b4df0e455094983ef22ec1621adf42/10c8013b-7c2e-4726-b787-83ada61bac52_850.jpg Silas Stein/dpa/Global Look Press

Хашим Тачи

Президент Косово Хашим Тачи сообщил, что подписал пакет из трёх законов, предусматривающий создание армии в самопровозглашённой республике.

«С самой высокой ответственностью за государство и с гордостью сообщаю, что сегодня я подписал законы, которые оформят создание косовской армии», — написал Тачи на своей страничке в Facebook.

Лидер Косово пояснил, что именно армия обеспечит «лучшую перспективу для новых поколений».

Ране News.ru писал, что депутаты парламента самопровозглашённой республики Косово утвердили пакет законопроектов о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные вооружённые силы. За проголосовали 105 присутствующих депутатов. В МИД РФ заявили, что создание косовской «армии» может повторить вооружённый конфликт в регионе. А президент Сербии Александр Вучич уже просил СБ ООН срочно созвать экстренное заседание в связи с желанием Косово создать армию.