На фоне политической напряжённости между Вашингтоном и Москвой нарастает и военная активность Соединённых Штатов. Американские военные всё больше обеспокоены перспективой так называемых гибридных войн и готовятся к прокси-конфликтам с российской стороной, укрепляя сотрудничество с вооружёнными силами государств Восточной Европы.

Как сообщает The New York Times, несмотря на декларируемое президентом США Дональдом Трампом сближение с Россией, наибольшая часть его администрации рассматривает действия Москвы как нарастающую угрозу. В этой связи Пентагон активизирует в Восточной Европе и странах Прибалтики совместные учения американских и местных военных.

Силы специальных операций должны работать на грани возможностей, чтобы противостоять российской агрессии, — цитирует NYT Ричарда Кларка, главу Специального командования Пентагона.

Под «российской агрессией» понимается даже не возможное прямое военное вторжение России куда-либо, а гибридные операции, вроде той, что была осуществлена в Крыму в 2014-м, отмечает издание. Теперь же, в превентивных целях, почти полторы тысячи американских военных отрабатывают с восточноевропейскими коллегами вероятные сценарии российского вмешательства и противостояния ему. В частности, даже в Венгрии, где у власти находятся, как принято считать, пророссийские политики, были проведены учения со сценарием уничтожения группы поддерживаемых Москвой сепаратистов, готовящих «грязную бомбу», отмечает NYT.

U.S. Department of Defense/Global Look Press

Одновременно с этим на побережье Балтийского моря отрабатывался ответ на возможную атаку России. В учениях приняли участие порядка 50 кораблей государств — членов НАТО и несколько тысяч военнослужащих из США и Европы. При этом Пентагон особое внимание уделяет не только потенциальному вооружённому противостоянию, но в первую очередь информационному вмешательству и кибератакам. Показателен в этом контексте тот факт, что теперь у каждого американского солдата на смартфоне есть чехол с пометкой «Если я найден мёртвым, очистите историю моего браузера».

Как отметил в беседе с News.ru руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов, непосредственно для США Россия в плане гибридной войны никакой угрозы не представляет. Однако, подчёркивает эксперт, американцы считают, что их национальные интересы простираются далеко за рамки их государственных границ: сферы влияния и интересов у них имеются на всех континентах, не только в Европе, но и, конечно, в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также в Азии.

Во всех этих регионах существует плодородная почва для прокси-конфликтов, и Россия там действительно в последнее время достаточно активно действует, поэтому США решили отвечать аналогичным образом, так как не могут себе позволить разместить повсюду полноценные военные контингенты.

US Navy/Global Look Press

Действительно, американцы за последние годы испугались и насторожились по поводу того, что Россия активно использует методы не прямого вмешательства, как, например, в Сирии, а технологии гибридных войн, когда сочетаются партизанские действия, диверсионно-подрывные операции, проводимые частными военными компаниями, информационные кампании и т.д. Такие конфликты — не те, что были, скажем, 50 лет назад — вызывают у США серьёзные опасения. Американцы, считая, что Россия далеко продвинулась в этом, пытаются противопоставить что-то в том же роде. Сейчас США идут по пути подготовки особых подразделений, которые отправляются на места по мере надобности. Алексей Арбатов руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН

По мнению эксперта, США крайне обеспокоила не только ситуация с Крымом 2014 года, но и недавние события в Черногории и Македонии: по версии НАТО и Вашингтона в частности, Россия посылала туда специальных агентов, спецгруппы, в задачи которых входило влияние на местные политические процессы и препятствование вступлению этих стран в Североатлантический альянс. Именно поэтому американцы готовят своих специалистов для противодействия в будущем подобным операциям.

Конечно, подобная борьба в некоторых случаях подразумевает и ликвидацию противника, — отметил Алексей Арбатов, комментируя учения в Венгрии.

Пока что и американские, и российские эксперты в большинстве своём исключают возможность прямого военного противостояния Москвы и Вашингтона, рассматривая лишь сценарии прокси-конфликтов. Однако как бы то ни было, сам факт того, что Пентагон всерьёз готовится отражать разнородные российские атаки, — наглядное свидетельство всё более нарастающего кризиса в двусторонних отношениях, разрешить который одному Трампу точно не удастся.