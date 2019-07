Как сообщает The New York Times, несмотря на декларируемое президентом США Дональдом Трампом сближение с Россией, наибольшая часть его администрации рассматривает действия Москвы как нарастающую угрозу. В этой связи Пентагон активизирует в Восточной Европе и странах Прибалтики совместные учения американских и местных военных.

Под «российской агрессией» понимается даже не возможное прямое военное вторжение России куда-либо, а гибридные операции, вроде той, что была осуществлена в Крыму в 2014-м, отмечает издание. Теперь же, в превентивных целях, почти полторы тысячи американских военных отрабатывают с восточноевропейскими коллегами вероятные сценарии российского вмешательства и противостояния ему. В частности, даже в Венгрии, где у власти находятся, как принято считать, пророссийские политики, были проведены учения со сценарием уничтожения группы поддерживаемых Москвой сепаратистов, готовящих «грязную бомбу», отмечает NYT.

U.S. Department of Defense/Global Look Press