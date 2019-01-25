Пашинян приехал к Путину не вовремя

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Никол Пашинян и Владимир Путин

Почему премьер Армении не смог встретиться с президентом России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четвёртый раз после прихода к власти посетил Москву с рабочим визитом. Его целью было посещение штаб-квартиры Евразийской экономической комиссии в связи с началом председательства Еревана в ЕАЭС. В то же время эксперты отметили, что на этот раз Пашинян не встречался с российским президентом Владимиром Путиным, у которого на переговоры, как рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, просто не было времени в плотном рабочем графике. В итоге армянского премьера принял глава российского правительства Дмитрий Медведев и, судя по всему, это было экспромтом.

Формально премьер Никол Пашинян провёл переговоры с коллегой — главой российского правительства, но по конституции Армении именно глава кабмина считается главой государства. Как сообщает сайт правительства РФ, встреча состоялась по просьбе армянской стороны, что указывает на её незапланированный характер. Возможно, таким образом российское руководство сделало шаг навстречу Еревану, чтобы не обострять и без того непростые двусторонние отношения. В противном случае, если бы и не состоялся диалог с главой правительства РФ, Пашиняну пришлось бы довольствоваться контактами совсем другого уровня — разговором с непредставляющим официальную власть политологом, директором Института актуальной экономики Никитой Исаевым, о которой также стало известно 25 января.

Премьер Армении прилетел в Москву с международного форума в Давосе, где пытался установить связь с представителями различных европейских государств. Но, если судить по официальным сообщениям на сайте главы кабмина, больших успехов в этом деле он не достиг. Европейские лидеры дежурно выразили поддержку армянскому главе правительства и пообещали способствовать демократическим преобразованиям. Однако, в чём конкретно может состоять эта поддержка и помощь, осталось неизвестным. Также не вызывают оптимизма заверения руководителей государств о всестороннем двустороннем сотрудничестве с Арменией. Пашинян успел встретиться с руководителями Грузии, Украины, Бельгии, Словакии, Испании, Руанды и Швейцарии, но все эти страны вряд ли могут стать сколь-либо значимыми экономическими партнёрами Еревана — в первую очередь из-за небольшого размера армянской экономики. Сделанное в Швейцарии заявление Пашиняна, что после политической революции в Армении должна произойти «революция экономическая», пока выглядит как довольно размытый план намерений без конкретных предложений для потенциальных инвесторов.

Единственной встречей, проведённой Пашиняном в Давосе, которую можно назвать знаковой, стали переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Прессе неизвестны детали встречи, но некоторые эксперты считают, что появилась надежда на разрядку в двусторонних отношениях. По крайней мере, Алиев теперь говорил с главой правительства Армении без приставки «и.о.», и беседа длилась целых полтора часа.

Михаил Метцель/ТАСС Ильхам Алиев и Никол Пашинян

Таким образом итоги посещения армянским лидером экономического форума вновь продемонстрировали то, что серьёзную поддержку Еревану в решении насущных экономических проблем может оказать только Москва. В своём выступлении на коллегии Евразийской экономической комиссии Пашинян фактически подтвердил это.

«Для государств-членов ЕАЭС евразийская интеграция — приоритетное направление, позволяющее улучшать условия хозяйствования для бизнеса, наращивать сотрудничество с традиционными и создавать новые партнёрства с целью реализации экономического потенциала интеграционного объединения. При этом все государства-члены должны приложить максимум усилий для продолжения и активизации институционального развития ЕАЭС. Армения, в свою очередь, приложит все усилия для сохранения положительной динамики интеграции, для решения задач, которые могут придать дополнительный импульс экономическому росту наших стран», — сказал Пашинян.

В подобном позитивном ключе о проекте интеграции постсоветского пространства Пашинян отзывался не первый раз, в частности во время встреч с Владимиром Путиным. В то же время эксперты отмечают, что Москва ещё не в полной мере доверяет новой власти в Армении. Тем более, что после так называемой «бархатной» революции руководители в Ереване предприняли ряд шагов, которые могли быть восприняты российской стороной как недружественные. Во-первых, через силовые структуры они инициировали проверки компаний, принадлежащих России. Во-вторых, завели уголовные дела против представителей элиты, связанных с российскими политическими и бизнес-кругами. Так, расследование ведётся против второго президента страны Роберта Кочаряна, который, по некоторым сведениям, дружит с Путиным. Не способствует доверию и то, что после смены власти в среде армянских политиков, а тем более политологов и публицистов всё чаще стали раздаваться вопросы насчёт правильности выбора России в качестве стратегического союзника.

Армения публично выдвигает России ряд претензий. Так, до сих пор не удалось договориться по цене на российский газ, которую в Ереване считают несправедливой. Пока решено, что для внутренних потребителей республики цена не увеличится, а в 2019 году должна пройти серия консультаций по разрешению проблемы. При этом на результат переговоров будет однозначно влиять волатильность цен на нефть — при скачущей цене на энергоресурсы довольно сложно добиться компромисса.

Армянская сторона не запрещает митинги против российского военного присутствия в Гюмри и публично выражает возмущение в связи с единичными неприятными инцидентами между военнослужащими 201-ой базы и местными населением. В декабре 2018-го у российского посольства в Ереване состоялся пикет, участники которого в своей резолюции назвали военный объект чуть ли не «оплотом терроризма». Трений между Ереваном и Москвой также добавила история с предложением назначить генсекомм ОДКБ представителя Белоруссии взамен отправленного с должности посланника Армении Юрия Хачатурова.

Доподлинно неизвестно, каковы истинные причины того, что во время визита в Москву Пашинян не встретился с Путиным и насколько его приезд был изначально согласован с Кремлём. Возможно, у российского президента действительно не было свободного времени в рабочем графике, но не исключено, что свою роль сыграли политические трения между Россией и Арменией. В любом случае визит Пашиняна в российскую столицу получился довольно неоднозначным и, по сути, несвоевременным.