Макрон попросил Путина освободить украинских моряков

https://news.ru/storage/news/1ce65bb538677ba039c304ddc7bd47d4/0f07bdcf-419a-424c-89d9-05bb07e9419d_850.jpg TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал своего российского коллегу Владимира Путина освободить моряков ВМС Украины, задержанных за незаконное пересечение границы.

Лидер Франции попросил сделать это «как можно скорее», а также вернуть корабли, задержанные после инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, Макрон приветствовал перемирие в Донбассе, достигнутое 27 декабря прошлого года.

Ранее News.ru писал, что в новогоднем поздравлении к Макрону Путин выразил надежду на развитие сотрудничества между странами, а также по решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. При этом в своём письме к мировым лидерам российский глава не упомянул президентов Украины и Грузии Петра Порошенко и Саломе Зурабишвили.