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Макрон попросил Путина освободить украинских моряков

Эммануэль Макрон и Владимир Путин TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Владимир Путин

в мире [ версия для печати ]

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал своего российского коллегу Владимира Путина освободить моряков ВМС Украины, задержанных за незаконное пересечение границы.

Лидер Франции попросил сделать это «как можно скорее», а также вернуть корабли, задержанные после инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, Макрон приветствовал перемирие в Донбассе, достигнутое 27 декабря прошлого года.

Ранее News.ru писал, что в новогоднем поздравлении к Макрону Путин выразил надежду на развитие сотрудничества между странами, а также по решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. При этом в своём письме к мировым лидерам российский глава не упомянул президентов Украины и Грузии Петра Порошенко и Саломе Зурабишвили.


#украина #путин #эммануэльмакрон
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