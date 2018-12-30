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Путин: отношения с Францией имеют большой потенциал

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон Serge Kobo/Mpp/Global Look Press

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Франции Эммануэля Макрона с наступающими рождественскими и новогодними праздниками и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами.

«Рассчитываю на продолжение совместной работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных областях, а также по решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — говорится в поздравлении.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Соединённого Королевства Терезу Мэй.


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