Путин: отношения с Францией имеют большой потенциал

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Франции Эммануэля Макрона с наступающими рождественскими и новогодними праздниками и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами.
«Рассчитываю на продолжение совместной работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных областях, а также по решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — говорится в поздравлении.
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Соединённого Королевства Терезу Мэй.