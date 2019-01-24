Мадуро закрыл все дипмиссии Венесуэлы в США

https://news.ru/storage/news/cbb13d22f8332741f6e1432cbf8c0fe4/b63515fb-33cf-4c46-be59-b0130c2cde01_850.jpg Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств в США. О решении главы государства сообщило агентство Reuters в своём twiiter-аккаунте.

JUST IN: Venezuela's Maduro says he has decided to close embassy and all consulates in the U.S. pic.twitter.com/CDnqksaqqi — Reuters Top News (@Reuters) 24 января 2019 г.

Как писал News.ru, 23 января Мадуро разорвал дипломатические отношения с Соединёнными Штатами, объявил американских дипломатов в Венесуэле персонами нон грата и дал им 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны, обвинил Вашингтон в попытке государственного переворота. Решение было принято после того, как Дональд Трамп признал полномочия спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.