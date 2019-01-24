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Мадуро закрыл все дипмиссии Венесуэлы в США

Николас Мадуро Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро

в мире [ версия для печати ]

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств в США. О решении главы государства сообщило агентство Reuters в своём twiiter-аккаунте.

Как писал News.ru, 23 января Мадуро разорвал дипломатические отношения с Соединёнными Штатами, объявил американских дипломатов в Венесуэле персонами нон грата и дал им 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны, обвинил Вашингтон в попытке государственного переворота. Решение было принято после того, как Дональд Трамп признал полномочия спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.


#сша #венесуэла #ПОСОЛЬСТВО #николасмадуро
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