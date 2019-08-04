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Число приехавших из России в Грузию в июле сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, приблизительно до 159 тысяч человек. При этом количество туристических визитов из РФ уменьшилось на 14%. Такие данные приводят в Национальной администрации туризма.

Несмотря на создавшуюся ситуацию, ясно, что у российских туристов есть желание посещать Грузию. Мы ожидали, что июль будет рекордным и туристический поток возрастёт, однако из-за не зависимых от нас причин...