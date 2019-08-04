Оператор метро в индийской столице Нью-Дели (DMRC) объявил о введении «красного» уровня тревоги на всех линиях метрополитена. Такие рекомендации были получены от служб безопасности страны.
По рекомендации служб безопасности на всех линиях DMRC был объявлен «красный» уровень тревоги. Пожалуйста, уделите дополнительное время на контроль безопасности, — говорится в сообщении в Twitter государственной компании Delhi Metro Rail Corporation Limited (DMRC).
Security Alert
As advised by security agencies, a red alert has been imposed on the entire DMRC network.
Ранее News.ru писал, что Индия привела армию и Военно-воздушные силы в состояние повышенной боевой готовности. Это связано с представлением в парламенте законопроекта, который конституционно отменяет особый статус штата Джамму и Кашмир. Он закреплён в 370-й статье конституции страны.