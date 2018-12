Китай сбрасывает российскую дипломатию со счетов

Число дипломатических инициатив по урегулированию афганского вооружённого конфликта, похоже, увеличится ещё на одну. Такой вывод можно сделать из встречи в Кабуле министров иностранных дел Китая, Пакистана и Афганистана Ван И, Шаха Мехмуда Куреши и Салахуддина Раббани. Поднебесная преследует цель полностью вовлечь Афганистан в глобальную экономическую инициативу «Один пояс — один путь», поэтому ей необходима своя формула разрешения многолетнего конфликта в Исламской Республике. Не исключено, что появление новой переговорной площадки создаст конкуренцию «московскому формату».

Встреча глав МИД Китая, Пакистана и Афганистана состоялась ещё в середине декабря, однако в прессе продолжают обсуждать её важность для прекращения гражданской войны в Исламской Республике Афганистан (ИРА). СМИ стран Персидского залива, которые, как известно, вовлечены в афганское урегулирование как на дипломатическом, так и на военном уровнях, называют переговоры попыткой Китая сформировать собственный формат, который сведёт двух игроков, имеющих друг к другу взаимные претензии, — Кабул и Исламабад. Пакистанское руководство нередко обвиняют в поддержке боевиков «Талибана» (группировка запрещена в РФ) как оружием, так и финансами. Бойцы организации также имеют укрытие на пакистанской территории, полагают критики Исламабада. Такое заведомо критическое отношение к Пакистану как к источнику всех бед привело к тому, что давление на него стало частью американской стратегии по Южной Азии.

Безусловно, политика санкций и оптимизации программ помощи Пакистану, взятая на вооружение американской администрацией, привела к тому, что страна, формально оказывающая содействие американской коалиции в Афганистане, вышла из орбиты влияния Соединённых Штатов, фактически попав под полное влияние Китая, а иногда, говорят, и России. На этом фоне китайское руководство открыто заявляет о готовности примирить Афганистан и Пакистан. На встрече в афганской столице министры трёх стран подписали заявление, в котором говорится о поддержке ряда региональных экономических инициатив, среди которых фигурирует столь важный для Китая «Один пояс — один путь». Глобальный торгово-экономический проект Пекина предполагает использование части территории Афганистана. Поэтому активизация Поднебесной на афганском треке кажется неслучайной.

China is a good neighbor of Afghanistan and helping Afghanistan achieve peace, stability and economic development is China's sincere desire, Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi said in Kabul on Dec 15. https://t.co/KMZ8kHIoaM pic.twitter.com/rtO3DyacGJ