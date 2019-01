Канцлер Австрии заявил о недопустимости «тёмных времён»

Канцлер Австрии Себастьян Курц в День памяти жертв холокоста заявил о недопустимости повторения тех «тёмных времён».

Глава МИДа Карин Кнайсль также заявила, что Австрия сознает свою историческую ответственность и поддерживает идею возведения стены с именами в память об убитых в Вене австрийских евреях.

Today, we mark the International Holocaust Remembrance Day #HMD2019. It is our duty to remember and commemorate the victims of the Holocaust and to ensure, that those dark times will never be repeated. #NotOnMyWatch @EJAssociation pic.twitter.com/h4s0LIIach