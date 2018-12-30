Дивеевская монахиня оказалась в списке агентов КГБ Латвии

Настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, игумения Сергия (в миру Александра Конкова) оказалась завербованным агентом КГБ Латвийской СССР. Её карточка есть в рассекреченном на днях архиве.
Судя по документам, священнослужительница 26 мая 1946 года рождения была завербована 3 февраля 1987 года и получила оперативный псевдоним «Вероника», сообщает портал Credo.press. На тот момент Сергия была благочинной филиала Рижского женского монастыря. Эта информация совпадает и с биографией игуменьи, опубликованной на официальном сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ. Там же написано, что в ноябре 1991 года игумения Сергия была назначена на должность настоятельницы Свято-Троицкой Серафимо-Дивеевской обители — крупнейшего в России женского монастыря.
В Нижегородской епархии сведения о прошлом игуменьи Сергии комментировать отказались.
Как писал News.ru, 20 декабря Латвийский национальный архив опубликовал секретные документы КГБ.