Умер экс-министр обороны Израиля Моше Аренс

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Моше Аренс

В Израиле на 94-м году жизни скончался экс-министр обороны Моше Аренс. Он был последним из больших израильских политиков эпохи строительства еврейского государства.

Кроме того, Аренс был «политическим отцом» нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого помог устроить на должность 2-го секретаря посольства Израиля в США в 1982 году.

Президент Израиля Реувен Ривлин назвал Моше Аренса легендарным министром, лидером движения свободы, великим учёным и верным другом.

«Он не был ни военачальником, ни генералом. Он был глубоко изучающим все аспекты человеком, которой работал день и ночь на благо безопасности государства Израиль и его граждан», — написал Ривлин на своей странице в Facebook.

Моше Аренс внёс огромный вклад в развитие израильской демократии. В частности, именно он стал инициатором разрешения национальным меньшинствам создавать собственные партии. Неоценим и вклад Моше Аренса в укрепление Армии обороны Израиля и развитие оборонной промышленности.

Аренс был противником одностороннего ухода из Иудеи и Самарии и Газы. Он также сомневался в необходимости приобретения самолетов-невидимок F-35, требуя направить эти средства на укрепление сухопутной армии, передают «Новости Израиля».

Ранее News.ru сообщал, что израильские истребители и вертолёты нанесли удар по нескольким позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенную по позициям еврейского государства ракету.