https://static.news.ru/photo/ae666482-b824-11e9-a571-fa163e074e61_660.jpg Фото: LasseInSurin/youtube.com

Монах возводит в Таиланде ступу (часть буддийского храма) из пивных бутылок и цемента. Сооружение появится на острове Пханган (Ко Пханган), где наблюдается дефицит стройматериалов. Половина объекта уже готова.

На острове Пханган ежемесячно проходят всемирно известные «Вечеринки полной луны» (Full Moon Parties), после которых остаётся множество пивной посуды. Поэтому монах обратился к жителям и посетителям популярного у туристов острова с призывом сдавать тару на нужды храма, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.

Ступа — одно из обязательных строений таиландского буддийского храма. Обычно это сооружение в виде колокола, построенное сплошной кладкой, без внутренних помещений, в подножие которого закладывается буддийская святыня, чаще всего — фрагменты мощей или одежды первого Будды, принца Гаутамы.

Ранее News.ru писал, что город Баган в излучине реки Иравади, являющийся древней столицей Мьянмы, получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он славится тысячами буддийских храмов и богатейшей историей. Здесь сохранились археология, фрески, ступы. Этот ансамбль монументальной архитектуры отражает силу религиозной преданности ранней буддийской империи, подчёркивают эксперты ЮНЕСКО.