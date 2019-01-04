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Британия посылает крейсер на борьбу с мигрантами

Egon Bömsch/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Великобритания разместит бронепалубный крейсер Mersey в проливе Па-де-Кале. Это должно помочь решить проблему незаконного прибытия мигрантов в Соединённое Королевство через Ла-Манш.

Морякам предстоит помогать британским пограничникам и властям Франции предотвращать «опасное путешествие мигрантов через канал». Соответствующее распоряжение главы Министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона опубликовано в Twitter ведомства.

Помощь королевского военно-морского флота в борьбе с незаконными мигрантами 2 января попросил глава британского МВД Саджид Джавид. За два последних месяца через пролив Ла-Манш в Британию на лодках прибыло 239 человек.

Ранее News.ru сообщал, что четверо мигрантов из Африки захватили контейнеровоз итальянской компании Grimaldi Lines в устье Темзы. На освобождение судна Grandе Tema был брошен спецназ ВМС Великобритании. Вооружённые только железными прутьями и ножами мигранты быстро сдались.


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