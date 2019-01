Британия посылает крейсер на борьбу с мигрантами

Великобритания разместит бронепалубный крейсер Mersey в проливе Па-де-Кале. Это должно помочь решить проблему незаконного прибытия мигрантов в Соединённое Королевство через Ла-Манш.

Морякам предстоит помогать британским пограничникам и властям Франции предотвращать «опасное путешествие мигрантов через канал». Соответствующее распоряжение главы Министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона опубликовано в Twitter ведомства.

Defence Secretary Gavin Williamson has confirmed that @hms_mersey will deploy to the Dover Straits to assist the UK Border Force with migrant border crossings. pic.twitter.com/ghtKhLy8PR