https://static.news.ru/photo/bb0f01a0-929d-11e9-88bd-fa163e074e61_1024.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Родственники арестованного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана обеспокоены отсутствием писем от него, заявил брат американца.

По словам Дэвида Уилана, контакты его брата с посольством США в Москве ограничили.

Неожиданная череда писем от него в апреле оказалась временным явлением, — отметил родственник обвиняемого.

Он также напомнил о встрече их сестры Элизабет с помощником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном и сотрудниками СНБ.

Мы удовлетворены тем, что получили заверения подключения правительства США на многих уровнях к вопросу ложного ареста Пола и его неправомерного лишения свободы, — подчеркнул Дэвид Уилан.

Он добавил, что продолжит взаимодействовать с Госдепом, работниками администрации и представителями Конгресса для освобождения своего брата, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Болтон заявил, что Россия не предоставила доказательств вины Пола Уилана.

Против Уилана возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Он был задержан «при проведении шпионской акции». 24 мая Лефортовский суд Москвы продлил ещё на три месяца срок заключения Уилану. Его адвокаты подали апелляцию, которую Мосгорсуд рассмотрит 20 июня.