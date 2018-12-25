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Демонстранты в Судане гибнут в столкновениях с полицией

Mohamed Khidir/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Судане в результате столкновений демонстрантов с силовиками погибли по крайней мере 37 человек.

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала на официальном сайте заявление о том, что пять дней антиправительственных демонстраций унесли жизни 37 человек. По словам заместителя регионального директора организации Сары Джексон, правительство обязано немедленно остановить кровопролитие и позволить людям мирно проводить демонстрации. По её мнению, властям Судана нужно подумать о прекращении подавления прав человека.

Акции протеста начались после резкого подорожания хлеба, которого в стране не хватает. Первые беспорядки начались в городах Гедареф и Атбара. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Ранее News.ru писал о том, что Россия может потерять важного партнёра в Африке и арабском мире. В Судане несколько дней продолжаются акции протеста с требованием отставки правящего режима. Ход противостояния демонстрантов и властей говорит об эскалации конфликта.


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