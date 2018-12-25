Демонстранты в Судане гибнут в столкновениях с полицией

https://news.ru/storage/news/2adc67a9f949f41a3b73a3deae2a4879/b18e0f85-e5a7-40de-abda-db04fedb719f_850.jpg Mohamed Khidir/Xinhua/Global Look Press

В Судане в результате столкновений демонстрантов с силовиками погибли по крайней мере 37 человек.

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала на официальном сайте заявление о том, что пять дней антиправительственных демонстраций унесли жизни 37 человек. По словам заместителя регионального директора организации Сары Джексон, правительство обязано немедленно остановить кровопролитие и позволить людям мирно проводить демонстрации. По её мнению, властям Судана нужно подумать о прекращении подавления прав человека.

Акции протеста начались после резкого подорожания хлеба, которого в стране не хватает. Первые беспорядки начались в городах Гедареф и Атбара. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Ранее News.ru писал о том, что Россия может потерять важного партнёра в Африке и арабском мире. В Судане несколько дней продолжаются акции протеста с требованием отставки правящего режима. Ход противостояния демонстрантов и властей говорит об эскалации конфликта.