Авианосец США вошёл в Персидский залив

https://news.ru/storage/news/7e061af7c6bd71ddcb9a91477b2e6942/07350761-64e3-4328-844f-8a36739b2e96_850.jpg US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

Американские корабли во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis впервые зашли в Персидский залив с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае 2018 года.

Сразу после захода авианосца в акваторию к нему приблизилось около 30 кораблей Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает AP.

Они на безопасном расстоянии произвели демонстративный запуск нескольких ракет. Кроме того, был выпущен беспилотник, который произвёл видеосъёмку американского судна.

По данным источников, Штаты направили свой флот к берегам Ближнего Востока, чтобы продемонстрировать силу Ирану и «обеспечить позитивную разницу» в расстановке сил на случай враждебных действий республики в этих водах.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провёл испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Он также отметил, что дальность этой ракеты позволяет нанести удар на Ближнем Востоке и по некоторым частям Европы.