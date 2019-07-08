https://static.news.ru/photo/3db4a7a2-a132-11e9-b067-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик». Они отметили, что военные подлодки, как правило, имеют несколько уровней, это позволяет продуктам горения рассеиваться и даёт экипажу больше времени при пожаре.

АС-31 «Лошарик» имеет лишь один уровень, а значит, жар и дым направляются прямо на подводников. Поэтому моряки не успели надеть кислородные маски и вдохнули ядовитый дым, сообщает издание The Drive .

По словам бывшего подводника Эрика Морено, пожары — самая распространённая причина гибели подводников. В основном пожары случаются из-за сигарет, неисправность электропроводки по статистике занимает второе место.

Морено пояснил, что пламя на борту подлодки нельзя потушить так, как возгорание на суше. Когда пожар возникает в здании, тепло и дым могут рассеиваться. На субмарине же они не находят выхода и скапливаются внутри.

Ранее News.ru сообщал, что трагедия на глубоководной станции АС-31 «Лошарик» случилась из-за короткого замыкания в распределительном щите, после чего возгорание перешло на оплётку кабелей. Это произошло 1 июля около 21:00. После возгорания система вентиляции раздула ядовитый дым по отсекам подлодки, а гидронавты, отдыхавшие после дежурства, не успели надеть защитные дыхательные аппараты.