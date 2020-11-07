СМИ: Зять Трампа посоветовал ему признать поражение на выборах

https://static.news.ru/photo/8627d548-21c6-11eb-b63c-fa163e074e61_660.jpg Джаред Кушнер Фото: instagram.com/jaredcoreykushner

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, являющийся также его ближайшим помощником, посоветовал ему признать поражение на выборах главы государства.

Муж старшей дочери Трампа Иванки обратился к нему с таким предложением, однако о реакции его тестя не сообщается. Действующий президент США не раз заявлял, что не намерен просто так сдаваться и будет отстаивать свою правоту в суде. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честное голосование, которого они заслуживают и которого требует демократия, — напоминает источник заявление Трампа.

Глава Белого дома убеждён, что на выборах имели место подлоги и его соперник демократ Джо Байден получил значительное количество голосов незаконно. Но на данный момент СМИ говорят о победе Байдена, сообщая, что он набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Издание также сообщает, что Трамп в последние дни не имел каких-либо контактов с Байденом. Об этом рассказала представитель штаба Байдена Кейт Бедингфилд.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга Дональда Трампа Мелания хочет подать на развод после оглашения итогов президентских выборов. СМИ, цитируя экс-помощницу семьи лидера государства Омаросу Маниголт-Ньюман, уверены, что первая леди давно думала о разрыве и ждала, пока супруг покинет Белый дом.