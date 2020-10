Звезду Трампа на «Аллее Славы» разрушил неизвестный в костюме Халка

«Халк» с киркой разбил звезду Трампа утром 2 октября (по московскому времени был уже вечер). Согласно имеющимся сведениям, сумма ущерба от содеянного мужчиной превышает пять тысяч долларов. Голливудская полиция проводит расследование, пока никто не задержан. Рабочие уже начали восстанавливать звезду президента, передаёт портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

So this just happened again... somebody used a pick axe to destroy Donald Trump's star on the Walk of Fame. Still trying to learn more, but we know it's been vandalized multiple times, just never on this level. @NBCLA : Victor Park/Loudlabs pic.twitter.com/lzq7YrsSRV