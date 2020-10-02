Звезду Трампа на «Аллее Славы» разрушил неизвестный в костюме Халка

https://static.news.ru/photo/eede99b8-054d-11eb-ab29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/Global Look Press

Неизвестный мужчина в костюме супергероя Халка разбил при помощи кирки звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее Славы» в Голливуде. На данный момент по факту произошедшего не был задержан ни один подозреваемый.

«Халк» с киркой разбил звезду Трампа утром 2 октября (по московскому времени был уже вечер). Согласно имеющимся сведениям, сумма ущерба от содеянного мужчиной превышает пять тысяч долларов. Голливудская полиция проводит расследование, пока никто не задержан. Рабочие уже начали восстанавливать звезду президента, передаёт портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

So this just happened again... somebody used a pick axe to destroy Donald Trump's star on the Walk of Fame. Still trying to learn more, but we know it's been vandalized multiple times, just never on this level. @NBCLA : Victor Park/Loudlabs pic.twitter.com/lzq7YrsSRV — Jonathan Gonzalez (@JonathanNBCLA) July 25, 2018

Звезда Трампа на голливудской «Аллее Славы» появилась в 2007 году после участия будущего на тот момент американского лидера в шоу «Ученик». Впоследствии на неё неоднократно совершали покушения вандалы. Звезду Трампа разрисовывали различными символами, в 2016 году мужчина разбил её кувалдой, нанеся серьёзнейший ущерб, а два года спустя звезду разрушили, как и в последний раз, при помощи кирки. Виновный в инциденте четырёхлетней давности человек сдался полиции и получил условный срок за вандализм.

Местные власти по-прежнему отказываются выполнить требования активистов, которые просят убрать звезду Трампа с «Аллеи Славы».

Как ранее писал NEWS.ru, в июне звезда в очередной раз подверглась акту вандализма. Памятный знак закрасили чёрной краской из аэрозольного баллончика и сверху положили пакет с экскрементами.