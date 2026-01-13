Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 10:28

«Худший человек»: звезда «Мстителей» высказался о Трампе

Independent: актер Руффало раскритиковал Трампа за действия в Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Голливудский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в киновселенной «Мстители», раскритиковал президента США Дональда Трампа за действия в Венесуэле, пишет Independent. При этом он напомнил о судебных разбирательствах вокруг американского лидера о фальсификации деловых документов и сексуальном насилии и назвал его «худшим человеком в мире».

Мы находимся в разгаре войны с Венесуэлой, в которую мы незаконно вторглись. Он говорит миру, что международное право для него не имеет значения. Единственное, что для него важно, это его собственная мораль, — заявил Руффало.

Также знаменитости, среди которых Марк Руффало, Ариана Гранде и Наташа Лайонн, решили поддержать акцию памяти погибшей Рене Николь Гуд, надев на церемонию вручения премии специальные значки. Значки содержали надписи «Будь добрым человеком» (Be Good) и призыв против действий иммиграционной и таможенной полиции США (ICE Out). Гуд была убита сотрудником ICE 7 января в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Ранее европейские СМИ заявили, что за реакцией Евросоюза на операцию Соединенных Штатов в Венесуэле стоит страх перед американским президентом. В материале отмечается, что ЕС вновь оказался вне игры в момент, определяющий расстановку сил на мировой арене.

США
Венесуэла
Дональд Трамп
актеры
