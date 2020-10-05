Журналисты возмутились поездкой Трампа на автомобиле перед медцентром

https://static.news.ru/photo/21750f58-06dc-11eb-bbec-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

Президент США Дональд Трамп проехал на автомобиле перед собравшимися возле национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходит лечение от коронавируса. Это было первое публичное появление Трампа после выявления у него COVID-19.

Президент проехал пред собравшимися сторонниками и помахал им рукой. Такая выходка вызвала возмущение журналистов, поскольку их никто об этом не оповестил.

Как рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, Трамп совершил короткую поездку в кортеже, которая была запланирована в последний момент, чтобы помахать своим сторонникам. По его словам, машины после проезда по перекрытой улице сразу же вернулись на территорию медицинского центра. Кроме того, на президенте и его сопровождающих были надеты медицинские маски, передаёт ТАСС.

Просто возмутительно, что президент покинул больницу, хоть и на короткий промежуток времени, в условиях кризиса в области здравоохранения, и при этом его не сопровождал пул, который нужен для того, чтобы американский народ знал, где находится президент, и что с ним происходит, — заявили в Ассоциация корреспондентов Белого дома.

В свою очередь поездка также вызвала возмущение многих медиков центра имени Уолтера Рида. В частности, врач Джеймс Филипс написал в Twitter, что этим поступком президент поставил под угрозу здоровье окружающих. По его словам, теперь все, кто находились в машине во время этой абсолютно никому не нужной поездки, теперь должны самоизолироваться на две недели. Они могут заболеть или умереть ради политического спектакля, считает он.

Ранее Трамп в своём видеообращении из медцентра пообещал устроить «небольшой сюрприз» людям, которые решили поддержать его и вышли на улицы с флагами. По его словам, он планирует сделать несколько неожиданных визитов.

Президент США сообщил 2 октября, что вместе с супругой Меланией заразился коронавирусной инфекцией. Главу государства отправили на лечение в военный госпиталь. Его супруга находится на карантине в Белом доме.

Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус ещё в четверг, 1 октября, однако не сообщил об этом и отправился давать интервью журналистам Fox News.