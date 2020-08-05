США

Журналистка из России оценила идею Помпео по поводу награды в $10 млн

08:49, 06 августа 2020
Майк Помпео Майк Помпео Фото: Greg Nash/Consolidated News Photos/Global Look press

Российская журналистка, корреспондент «Вести FM» Вера Десятова рассказала, к чему может привести замысел США выплачивать $10 млн каждому за информацию о лицах, которые вмешиваются в выборы.

По её мнению, «охота за головами» приведёт к большому количеству доносов. Жители Америки будут сообщать о «своих соседях, которые слишком много сидят за компьютером». Она иронично добавила, что «американская мечта никогда не была так близко», передаёт «Царьград».

Накануне, 5 августа 2020 года, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что американское правительство готово заплатить по $10 млн каждому, кто сообщит информацию о лицах, которые пытаются вмешаться в процесс выборов. Награда будет идти в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию».

Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что сайт Госдепа США «ляжет от доносов на соседей», писал NEWS.ru ранее.

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