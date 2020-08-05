Журналистка из России оценила идею Помпео по поводу награды в $10 млн

https://static.news.ru/photo/dca15998-d7a8-11ea-b597-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Greg Nash/Consolidated News Photos/Global Look press

Российская журналистка, корреспондент «Вести FM» Вера Десятова рассказала, к чему может привести замысел США выплачивать $10 млн каждому за информацию о лицах, которые вмешиваются в выборы.

По её мнению, «охота за головами» приведёт к большому количеству доносов. Жители Америки будут сообщать о «своих соседях, которые слишком много сидят за компьютером». Она иронично добавила, что «американская мечта никогда не была так близко», передаёт «Царьград».

Накануне, 5 августа 2020 года, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что американское правительство готово заплатить по $10 млн каждому, кто сообщит информацию о лицах, которые пытаются вмешаться в процесс выборов. Награда будет идти в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию».

Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что сайт Госдепа США «ляжет от доносов на соседей», писал NEWS.ru ранее.