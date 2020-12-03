Жителям Сан-Франциско разрешили курить марихуану дома вместо табака

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В Сан-Франциско жителям запрещено курить табак и электронные сигареты в жилых помещениях, но их можно заменить марихуаной.

Запрет на табак введён с целью предотвратить вред, который наносит организму пассивное курение. Местные власти первоначально хотели запретить и курение марихуаны, но столкнулись с протестами горожан.

Дело в том, что марихуана в штате Калифорния, на территории которого находится Сан-Франциско, легализована. Однако в общественных местах её употребление запрещено. Поэтому дом является единственным местом, где можно курить марихуану на законных основаниях, сообщает «Политика сегодня» со ссылкой на американские СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что вопрос о легализации марихуаны в рекреационных целях был вынесен на голосование в четырёх штатах США в день президентских выборов. Его включили в избирательные бюллетени в Аризоне, Монтане, Нью-Джерси и Южной Дакоте. В настоящее время употребление наркотика разрешено в 11 штатах.