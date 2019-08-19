https://static.news.ru/photo/f3254ce8-c254-11e9-ab62-fa163e074e61_660.jpg Виктория Ярошенко Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Врачи в американской тюрьме, где отбывает 20-летний срок российский лётчик Константин Ярошенко, не оказывают ему помощь. Состояние здоровья россиянина ухудшилось. Об этом сообщила супруга заключённого Виктория Ярошенко.

Сказал, что лечится чем может, медицинская помощь не оказывается, [нога]болеть не перестаёт, ухудшается состояние, поэтому, говорит, решил пчёлами лечиться. Говорит, что нога уже болит ужасно, ходить очень тяжело, — рассказала она ТАСС .

Ярошенко рассказал, что лечится сам уже около десяти дней и попросил жену прислать ему статью об апитерапии (лечении пчёлами).

Российский лётчик был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Вашингтон обвинил его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина и приговорил к 20 годам лишения свободы. Россиянин полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией.

Ранее News.ru писал, что Москва предложила Вашингтону обменять Ярошенко на содержащихся в тюрьмах американцев.