«Ждать гуманитарных шагов не нужно»: эксперт о списке помилованных Трампом

https://static.news.ru/photo/2aca4116-5af8-11eb-81b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cezary Kowalski/Keystone Press Agency

Список помилованных действующим президентом США Дональдом Трампом не вызывает вопросов. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв.

В числе помилованных 73 человек значатся Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств, и активно оказывавший Трампу поддержку американский предприниматель Эллиотт Бройди. По мнению эксперта, в таком выборе нет ничего удивительного.

Обычно, конечно, выбирают по принципу преданности, политической близости и поддержки. Так в общем-то всегда политики поступают: награждают своих друзей и карают врагов. Это обычный подход, так в политике всегда поступают. Ждать от президента гуманитарных шагов тут не нужно, — прокомментировал эксперт.

По мнению эксперта не стоило ожидать того, чтобы Трамп помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена.

Они, по американским законам, совершили тяжкое преступление. Тут речь идёт о предательстве национальных интересов. Помиловать таких людей любой политик остережётся, — заявил Рогулёв.

Ранее NEWS.ru писал о том, в чём заключалась ошибка Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки и непосредственно самого избирательного процесса по мнению российского сенатора Алексея Пушкова.