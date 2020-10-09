Задача по математике для первоклассников поставила в тупик взрослых

https://static.news.ru/photo/14221af6-0a44-11eb-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/Global look Press

Жительница Нью-Йорка по имени Хелен разместила в Twitter задание по математике, которое должен был выполнить сын её друга, ученик первого класса. Она призналась, что условия оказалось настолько сложным, что решение не смогли найти даже взрослые.

На странице учебника изображены две корзины. В одной лежат фрукты, а другая пуста. По условиям задачи, от школьника требуется сделать картинки «равными» с помощью «математических рисунков».

Ни я, ни мой друг не имеем понятия, что ребёнку нужно делать в этом задании, — посетовала Хелен.

При этом, как оказалось, её друг — выпускник Массачусетского технологического университета.

My friend just sent me this pic of his 1st graderâs math workbook and neither he nor I have even the tiniest clue what the kid is supposed to do here pic.twitter.com/Xz2wP6P9j1 — Helen R. (@hels) October 6, 2020

Женщина рассказала, что вчитавшись в условия, они пришли к выводу: каждый фрукт — это «математический рисунок». Следовательно, от ученика требуется нарисовать пять фруктов, чтобы получить верный ответ, передаёт РИА Новости.

Пользователи Twitter предположили, что задание почти наверняка становится понятным с объяснением учителя на уроке. Некоторые посоветовали полистать учебник и заглянуть в тетрадь сына, так как там могли быть решения подобных задач.

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