Политолог объяснил, зачем Трамп рассекречивает данные о «связях» с Россией

https://static.news.ru/photo/53197774-08bc-11eb-b2ee-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Global Look Press

Инициатива президента США Дональда Трампа рассекретить документы, которые подтвердят, либо опровергнут его связь с Россией — это предвыборный козырь американского лидера в борьбе с политическим оппонентом Джо Байденом за высший пост страны. Такое мнение высказал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Происходящее на политическом олимпе Соединённых Штатов он назвал вступлением в эпоху «новой искренности», которая предполагает рассекречивание и всевозможные сливы того, что раньше считалось невозможным придавать публичной огласке. Это могут быть, например, телефонные переговоры лидеров стран, либо разведданные. Трамп действует в этой же парадигме, уверен политолог.

Америка вступает в последнюю фазу предвыборной кампании. И Трамп достаёт своё самое последнее орудие и начинает новую кампанию против Байдена. Думаю, что после этого пойдёт очередная порция «Украинагейта». Трамп рассчитывает таким образом переломить ситуацию в свою пользу, — поделился соображениями Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Он высказал уверенность, что это даёт главе Белого дома шанс привлечь на свою сторону часть колеблющегося электората. По мнению эксперта, Трамп не случайно навязывает оппоненту старую тему: почти наверняка в рассекреченных документах будет значимая информация. А если точнее — отсутствие каких-либо доказательств связи Трампа с Россией. Это очевидно.

По сути, уверен Шаповалов, доказывать ничего и не нужно, так как всё уже сделано спецпрокурором Робертом Мюллером, который ничего весомого так и не нашёл. Таким образом Трамп, по сути, актуализирует не слишком удобную для Демократической партии историю, чтобы напомнить избирателям о провале, который может быть представлен как неудавшееся политическое мошенничество.

Конечно, это не «туз», это карта поменьше. Но здесь важно, что Трамп навязывает политическим оппонентам ту тему, которую они держали в мейнстриме на протяжении четырёх лет. И, по сути, закрывает для них возможность эксплуатировать эту тему в последние дни перед выборами, — отметил Шаповалов.

Политолог отметил, что такой перехват повестки не даст Трампу ощутимых преимуществ. Тем не менее, он позволит выбить козырь из рук оппонента.

Ранее Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, которые связаны с приписываемыми ему связями с Россией. Как писал NEWS.ru, он также намерен обнародовать информацию, связанную с перепиской экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.