WSJ: Байдену придётся выработать новый стратегический подход к Китаю

https://static.news.ru/photo/9b48b9ae-59ae-11eb-b747-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первоочерёдной задачей в области внешней политики для избранного президента США Джо Байдена станет разработка нового стратегического подхода к КНР. При этом советники демократа трезво оценивают проблемы, с которыми им придётся столкнуться при выработке политики в отношении Китая, и для этого необходим «совершенно новый стратегический подход».

Так считают политологи газеты The Wall Street Journal, напоминая при этом, что Байден принимал активное участие в формировании политики в отношении Пекина при президенте Бараке Обаме. Однако сейчас советники избранного американского президента считают, что так просто вернуться к преобладавшей в то время тематике уже не получится.

Один из советников Байдена рассказал газете, что сейчас в его окружении бытует мнение, что «традиционная политика взаимодействия себя исчерпала».

Проблема состоит в том, чтобы найти баланс между политикой взаимодействия и возвратом к условиям холодной войны и при этом добиться двухпартийного подхода к такой политике и убедить деловые круги поддержать новую стратегию, которая, с одной стороны, нацелена на противодействие Китаю, а с другой — учитывает взаимозависимость двух стран, — отметили авторы материала.

Инаугурация 46-го президента, которым станет Джо Байден, состоится 20 января. Байден стал президентом США в результате выборов, которые прошли 3 ноября. Результаты голосования неоднократно пытался опровергнуть соперник избранного лидера — экс-глава государства Дональд Трамп. Однако добиться пересчёта голосов бизнесмену не удалось.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что избранный президент США Джо Байден сформирует не пропагандистскую, а профессиональную команду. И с ней можно будет сотрудничать по вопросу контроля над вооружениями.